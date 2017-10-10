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Vincin çarptığı üst geçidin otomobilin üzerine çökme anı kamerada

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da geçen pazar günü vincin çarptığı yaya üst geçidinin beton blok bölümü otomobilin üzerine düştü

10 Ekim 2017 13:26

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da geçen pazar günü vincin çarptığı yaya üst geçidinin beton blok bölümü otomobilin üzerine düştü. Otomobil sürücüsünün yaralandığı olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.  
Kaza, geçen pazar günü saat 13.45 sıralarında Abbas Mahallesi Mut Caddesi\'nde meydana geldi. Ali Akman, yönetimindeki 25 ND 218 plakalı vinçle altından geçtiği yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki 19 Mayıs Yaya Üst Geçidi\'ne çarptı. Çarpmayla üst geçidin beton blokları o sırada vincin arkasından gelen Hakan Güngör yönetimindeki 07 ACV 46 plakalı otomobilin üzerine düştü. Yaralanan sürücü Güngör, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Cadde bir süre ulaşıma kapatılırken, hafif yaralı Güngör, yapılan ilk tedavisinin ardından taburcu oldu. Vinç sürücüsü Ali Akman da alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Kaza anını gören işyeri sahibi Hasan Uçar, \'\'Sarı renkli bir vinç geçti ve köprüye takıldı. Bunun üzerine köprünün beton bloğu çöktü. O sırada başka bir araç geçiyordu ve beton blok otomobilin üstüne düştü. Hafif yaralı sürücüyü bizler çıkardık. Yaya üst geçidi de fazla kullanılmıyordu\'\' dedi. 

FOTOĞRAFLI 

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