Vincent Janssen: Taraftarın yorumları beni çok mutlu ediyor

Yaz transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'ye transfer olan ve 11'de çıktığı ilk karşılaşmada golle tanışan Vincent Janssen, taraftarın olumlu yorumlarıyla ilgili, "Yorumlar beni çok mutlu ediyor" diyerek duygularını paylaştı.

İkinci yarıda profesyonel bir oyunla farkı 2'ye çıkardıklarını söyleyen Hollandalı golcü, takım halinde muhteşem oynadıklarını vurguladı.

Vincent Janssen, maç sonu şöyle konuştu:

"Bu akşam herkesin performansından dolayı çok mutluyum. Takım halinde muhteşem oynadık. Golü erken bulduk ama sonra biraz zorlanmaya başladık.

Golü kalemizde görmemize rağmen ilk devreyi önde kapattık, bu çok önemliydi. İkinci yarıda çok profesyonel oynayarak farkı 2'ye çıkardık.

Taraftarın yorumları beni çok mutlu ediyor. Ben bu kulüp ve taraftarlar için oynamak istiyorum. Bugün de saha içinde işimi yapmaya çalıştım."