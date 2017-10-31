Vincent Janssen: Skoru 3-1'e getiriyorsanız; bitirmeyi de bilmelisiniz

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, 3-1 öne geçtikleri Kayserispor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından, "Skoru 3-1'e getiriyorsanız; bitirmeyi de bilmelisiniz" yorumunu yaptı.

İlk yarının zor geçmesine karşın ikinci yarıda ipleri eline aldıklarını ifade eden Janssen, rakibe öne basarak durdurmaları gerekliliğine vurgu yaptı.

Janssen'in maç sonu açıklaması şöyle:

"İlk yarısı bizim için gerçekten zorluydu. İlk yarı bitmeden skoru eşitlemeyi başardık. İkinci yarıda daha iyiydik. Skoru 3-1'e getirdik. Skoru buraya getirdiyseniz, bitirmeyi de bilmelisiniz. Böyle olmamalıydı.

Çok şey var değerlendirilebilecek. Maçın sonunda yeterince iyi değildik. Rakibin orta yapmasına izin verdik. Tek tehlikeleri de buydu.

Takım halinde bu durumu daha iyi bir noktaya getirmemiz lazım. Önde daha iyi basarak o noktaya gelmelerini engellememiz lazımdı. Takım olarak bu ortaları yaptırmamalıydık."