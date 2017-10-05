Vincent Janssen: Şampiyon olma yolunda hiçbir eksiğimiz yok

Fenerbahçe’nin İngiltere’nin Tottenham ekibinden kiraladığı Vincent Janssen, Avrupa’da mücadele etmemelerinin ligde avantaj yaratacağını vurgulayarak şampiyon olmak için eksikleri olmadığını söyledi.

Fenerbahçe gazetesine açıklamalarda bulunan ve transferinden dolayı mutluluğunu ifade eden Janssen, “Güzel bir iletişim süreci geçirdik. İkna olmam hiç zor olmadı. Bu seneki hedefimiz şampiyon olmak. Avrupa’da da devam etmeyeceğimiz için lige çok iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Gerçekten çok iyi bir takımız ve iyi bir kadromuz var. Şampiyon olmak için hiçbir eksiğimiz yok” diye konuştu.

Süper Lig’in 6. haftasında takımının Kadıköy’de Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada siyah-beyazlılara gol attığı için mutlu olduğunu belirten 23 yaşındaki santrfor, şunları kaydetti:

“Gerçekten derbi maçta müthiş bir atmosfer vardı. Galibiyetin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarımız, takıma inanılmaz derecede destek oldu. Maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik. Bu yarışta devam etmek açısından derbiyi kazanmak çok önemliydi. Sevinmek hakkımızdı. Geçmişte oynadığımız maçları göz önünde bulundurduğumuz zaman atmosfer olarak yaşadığım en iyi maçtı.

"Önemli olan Fenerbahçe; gol krallığı değil"

Benim için öncelik Fenerbahçe’yle şampiyonluk hedefine koşmak. Gol kralı olup olmadığımı çok da önemsemiyorum. Takıma ne kadar katkıda bulunursam, takım da benim gol atmama ne kadar katkıda bulunabilirse o kadar mutlu oluyorum.

Şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızdan istediğim, desteklerine devam etmeleri ve bizleri yalnız bırakmamalarıdır."