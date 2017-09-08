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Spor

Vincent Janssen sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin kiralanması konusunda kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya vardığı Tottenham Hotspurlu forvet Vincent Janssen, sağlık kontrolünden geçti

08 Eylül 2017 17:14

Fenerbahçe\'nin kiralanması konusunda kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya vardığı Tottenham Hotspurlu forvet Vincent Janssen, sağlık kontrolünden geçti.
Hollandalı futbolcunun sağlık kontrolü, Ulus\'taki Liv Hospital\'da yapıldı. Kontrollerde öncelikle kan değerlerine bakılan oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri yapıldı. Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak ve radyolojik testler de uygulandı.
Vincent Janssen\'in bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmana katılması bekleniyor.

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)

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