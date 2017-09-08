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Spor

Vincent Janssen, resmen Fenerbahçe'de!

23 yaşındaki forvet, geçen sezon 38 karşılaşmada 6 gol ve 4 asiste imza attı

08 Eylül 2017 13:11

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Vincent Janssen'in kiralık olarak transferinin gerçekleştiğini açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, yaptığı açıklamada, Hollandalı forvetin 12.30'da İstanbul'da olacağı bilgisini verdi.

Fenerbahçe Kulübü'nden Janssen'in transferine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı’nın forvet oyuncusu Vincent Janssen’in kiralanması konusunda, oyuncunun kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya varmıştır.

23 yaşındaki golcü oyuncu, bugün saat 12:30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelecek ve görüşmelere İstanbul’da devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

23 yaşındaki forvet oyuncusu Janssen, geçen sezon Tottenham Hotspur formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 38 karşılaşmada 6 gol ve 4 asiste imza attı.

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