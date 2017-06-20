Vincent Aboubakar'a 11 milyon Euro'luk teklif!

Beşiktaş'a geçen sezon Porto'dan kiralık olarak gelen ve siyah-beyazlıların bonservisini almak için uğraş verdiği Vincent Aboubakar'ın kulübüne 11 milyon Euro'luk teklif yapıldığı iddia edildi.

DailyExpress'te yer alan haberde, İngiltere Premier Lig'e tekrar yükselen Newcastle United'ın 25 yaşındaki Kamerunlu golcünün için kulübü Porto'ya 11 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.

Futbol tarihinde unutulmaz intikam anları

Porto, Aboubakar'ın bonservis ücreti olarak Beşiktaş'tan 8 milyon Euro istemiş, siyah-beyazlı kulüp, içinde bulunduğu mali fair-play sıkıntısı nedeniyle Kamerunlu'yu tekrar kiralama formülüne yönelmişti. İddianın doğru olması halinde Aboubakar, İngiltere'nin yolunu tutabilir.