T24 LogoT24 Logo
Spor

Vincent Aboubakar takıma katıldı

Aboubakar, siyah beyazlı takımın Süper Lig’in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile salı günü oynayacağı maçta forma giyebilecek

17 Nisan 2021 13:05

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar sakatlığını atlattı. Kamerunlu oyuncu takımla antrenmanlara başladı.

Milli takım kampında sakatlanan ve 2 hafta sahalardan uzak Vincent Aboubakar’ın tedavisi tamamlandı. Takımla antrenmanlara başlayan Kamerunlu golcü, hazır durumda.

Aboubakar, siyah beyazlı takımın Süper Lig’in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile salı günü oynayacağı maçta forma giyebilecek.

29 yaşındaki oyuncu sakatlığı nedeniyle Beşiktaş’ın Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında görev yapamadı.

beşiktaşaboubakartakımakatıldısakatlık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24