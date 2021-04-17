Vincent Aboubakar takıma katıldı

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar sakatlığını atlattı. Kamerunlu oyuncu takımla antrenmanlara başladı.
Milli takım kampında sakatlanan ve 2 hafta sahalardan uzak Vincent Aboubakar’ın tedavisi tamamlandı. Takımla antrenmanlara başlayan Kamerunlu golcü, hazır durumda.
Aboubakar, siyah beyazlı takımın Süper Lig’in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile salı günü oynayacağı maçta forma giyebilecek.
29 yaşındaki oyuncu sakatlığı nedeniyle Beşiktaş’ın Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında görev yapamadı.