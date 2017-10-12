T24 LogoT24 Logo
Spor

Vincent Aboubakar, Porto ile 'devam' dedi

Kamerunlu golcünün serbest kalma bedeli 50 milyon Euro olarak belirlendi

12 Ekim 2017 16:25

Portekiz Ligi'nde Porto forması giyen Vincent Aboubakar, kulübüyle 5 yıl daha sözleşme imzaladı.

Porto Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Kamerunlu golcünün sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatılırken, serbest kalma opsiyonu da 50 milyon Euro olarak belirlendi.

25 yaşındaki hücumcunun adı, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'a 'Cenk Tosun'un başka bir transfer olması halinde geleceği' yönünde haberlere konu olmuştu.

Kamerunlu golcüyü kadrosuna katmak için yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin de girişimde bulunduğu biliniyordu.

ETİKETLER

Vincent AboubakarPortoSözleşmeYeniledi5 yıl50 milyon Euroserbest kalma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24