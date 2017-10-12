Vincent Aboubakar, Porto ile 'devam' dedi

Portekiz Ligi'nde Porto forması giyen Vincent Aboubakar, kulübüyle 5 yıl daha sözleşme imzaladı.

Porto Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Kamerunlu golcünün sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatılırken, serbest kalma opsiyonu da 50 milyon Euro olarak belirlendi.

25 yaşındaki hücumcunun adı, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'a 'Cenk Tosun'un başka bir transfer olması halinde geleceği' yönünde haberlere konu olmuştu.

Kamerunlu golcüyü kadrosuna katmak için yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin de girişimde bulunduğu biliniyordu.