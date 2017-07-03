Vincent Aboubakar için Beşiktaş'a bir rakip daha!

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş'ta forvet konusundaki belirsizlik hala devam ediyor. Geçen sezon Porto'dan kiralanan ve hem Beşiktaş hem de Kamerun Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından takımda kalması istenen Vincent Abobubakar için Portekiz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş, 25 yaşındaki Senegalli golcünün bonservisi konusunda Porto ve Lorient ile görüşmelere devam derken, Portekiz'in Abola gazetesine göre Kamerunlu yıldıza yeni teklif İngiltere Championship'ten geldi. Championship ekibi Wolverhampton, geçtiğimiz sezon Porto'yu çalıştıran Nuno Espirito'yu takımın başına getirdikten sonra yine aynı takımdan Ruben Neves'i kadrosuna katmıştı. İddialı bir kadro kurarak Premier Lig'e çıkmayı amaçlayan Wolves, bunun için Aboubakar'ı da takibe aldı.



Ayrıca haberde, Aboubakar ile temesa geçen tek kulübün Wolverhampton olmadığı; Marsilya, Newcastle, Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.