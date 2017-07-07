Vince Carter'ın yeni adresi belli oldu

NBA'deki son üç sezonunda Memphis Grizzlies forması giyen 40 yaşındaki Vince Carter, Sacramento Kings ile anlaştı. Veteran oyuncunun, yıllık 8 milyon Dolar kazanacağı ileri sürüldü.

ABD'de yalnızca NBA haberleri yapan TheVertical editörü Adrian Wojnarowski'nin haberine göre veteran oyuncu, Kings ile 2 yıllığına anlaştı.

NBA'de 22. sezonunu geçirecek olan Carter; daha önce Toronto Raptors, New Jersey Nets, Dallas Mavericks, Orlando Magic, Phoenix Suns ve Memphis Grizzlies formalarını giydi.

40 yaşındaki oyuncu, 2016/17 sezonunda ortalama 24.6 dakika süre alıp 8.0 sayı, 3.1 ribaund ve 1.8 asist istatistikleriyle mücadele etti.