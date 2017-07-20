Vinç sepetiyle çatıya çıkartılan işçileri taşıyan halat koptu: 3 ölü, 3 yaralı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın çatı kaplamasını yapmak için vinçle çıkartılan 6 işçi, sepet halatının kopması üzerine 10 metre yükseklikten düştü. İşçilerin 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde merkez Sarıçam İlçesi’ndeki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir gübre fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika binasının çatısında kaplama yapacak olan taşeron şirketin çalışanları, vinç sepeti ile çatıya çıkartılmak istendi. 2 kişilik sepete 6 işçi binince, ağırlığı taşıyamayan halat koptu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçilerden Murat Gümüş ile Cengiz Kutlam hayatını kaybederken; ağır yaralanan Halil Aslan, Latfi Kaya, Fehmi Kaya ve Mustafa Gümüş götürüldüğü hastanelerde tedaviye alındı.

Ölü sayısı 3'e yükseldi

Vinç halatının kopması sonucu ağır yaralanan Mustafa Gümüş de kaldırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. Böylece kazada ölen işçi sayısı 3’e yükseldi.

Vali Demirtaş inceleme yaptı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, iş kazasının meydana geldiği Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada inceleme yaptı. 3 işçinin öldüğü 3 işçinin de yaralandığı bölgede bilgi alan Vali Demirtaş fabrika yöneticileri ve polisten bilgi aldımtan sonra, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.