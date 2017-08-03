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Vinç kiraladılar; prefabrike evi TIR'a yükleyip çaldılar

Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

03 Ağustos 2017 14:09

Bursa’da, vinç kiralayarak prefabrike ev, otomobil ve motosiklet çaldıkları öne sürülen 20 yaşındaki Hıdır A. ve Faruk Ç.gözaltına alındı. Aynı yöntemle 10 yakın hırsızlık olayına karıştıkları belirtilen 2 şüphelinin Nilüfer İlçesinde bir prefabrike evi vinçle çaldıklarını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Hıdır A. ve Faruk Ç., vinç kiralayarak Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde kendilerine ait olduğunu öne sürdükleri bir prefabrike evi Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesine götüreceklerini söyleyerek çaldı. Prefabrike evin sahibi M.E., evinin yerinde olmadığı görünce durumu polise bildirdi. Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunan Hıdır A. ve Faruk Ç. olduğunu belirledi. Polis ekipleri 2 şüpheliyi Hasanağada çaldıktan sonra boş araziye yerleştirdikleri prefabrike evde gözaltına aldı.2 şüphelinin aynı yöntemle 10'a yakın hırsızlık olayı gerçekleştirdiği de belirlendi.

Hıdır A. ve Faruk Ç.'nin Demirtaş Mahallesinden vinçle prefabrike evi çalmaları güvenlik kameraları ile kaydedildi. Özel bir şirkete ait vincin, yerinden söktüğü prefabrike evi dorsesinde götürdüğü ve 2 şüphelinin de aracın ön koltuğunda oturduğu görüldü. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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