-VİMER BAYRAMDA DA HİZMET VERECEK ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Vergi İletişim Merkezi (VİMER) bayramda da hizmet verecek. Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin duyurusuna göre, mükellef odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sunan VİMER, Ramazan Bayramının ikinci ve üçüncü günlerinde saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında mükelleflerin sorularına yanıt verecek, ihbar bildirimlerini kabul edecek. Vatandaşlar, bu çerçevede Cuma ve Cumartesi günleri '444 0 189'' numaralı telefondan VİMER'i arayarak vergiyle ilgili sorunlarını iletebilecek.