Vimeo'dan sonra Youtube'a da erişim engellendi!

Geçtiğimiz günlerde Vimeo'ya erişimin engellenmesinin ardından bugün de Youtube'a girmek isteyen kullanıcılar "Bu site mahkeme kararıyla engellenmiştir" uyarısıyla karşılaştı. Engelleme şu an için yalnızca TurkNet ve UyduNet abonelerini kapsıyor, TTnet ve SuperOnline üzerinden bağlanan kullanıcılar ise siteye erişebiliyor.

Edinilen bilgiye göre, TurkNet'in bazı aboneleri Youtube'a hala girebilmekte. Fakat TurkNet, iki hafta içinde tüm kullanıcıları engelleyeceğini açıkladı. UyduNet ise, mahkeme kararının gün içinde alındığını ve gün sonuna doğru yasağın kalktığını belirtti. UyduNet üzerinden Youtube'a erişim akşam saatlerinde yeniden mümkün oldu.

TTnet ve SuperOnline'a henüz mahkeme kararı ulaşmadığından, bu servisler üzerinden bağlanan kullanıcılar Youtube'a erişebiliyor.