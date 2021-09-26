Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük

İstanbul Pendik'te Yakup Torun, 2,5 yıldır yaşadığı villanın bahçesini sürerken gömülü silah ve şarjör buldu. Torun, "Poşete sarılmış, üzeri bantlanmış bir şey buldum. Yere attım kemik gibi bir ses geldi. Biz birileri bize büyü yapıp buraya gömdü diye düşündük. Falçata ile poşetleri açtım. Silah olduğunu anlayınca jandarmaya haber verdik" dedi.

Torun, "Kış geldiği için kışlık sebzeler ekmek istedik. Bahçeyi belliyorduk. Ispanak ekmek için bahçeyi bellerken küreğin ucuna sert bir cisim geldi. Önce taş zannettim, sonra çıkarıp baktım. Poşete sarılmış, üzeri bantlanmış bir şey buldum. Yere attım kemik gibi bir ses geldi. Biz birileri bize büyü yapıp buraya gömdü diye düşündük. Falçata ile poşetleri açtım. Silah olduğunu anlayınca jandarmaya haber verdik. Zaten evimizde güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte silahı jandarma aldı. Bizim ifademizde jandarma aldı. Biz sürekli burayı ekip biçiyoruz, böyle bir şey ilk defa çıkıyor. Geçen sene bahçenin verimi artsın diye gübre döktürmüştüm buraya, onunla mı geldi yoksa buraya gömülü müydü bilemiyorum. Jandarma araştırıp bulacak" diye konuştu. (İHA)