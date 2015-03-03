Villarrica faaliyete geçti, bölgede tahliyeler başladı

Şili'nin en aktif volkanı Villarrica salı gecesi yerel saatte 03.00'te yeniden uyandı. Çevredeki 3 bin 600 insanın tahliye edildiği bölgede gökyüzüne yükselen kızgın lavlar üç kilometre uzaktan görüldü.

Al Jazeera'nin haberine göre, okulların tatil edildiği yerleşim yerlerinde alarm durumu kırmızıya yükseltildi. Şili televizyonları püsküren lavları ekrana getirdi, çalan sirenler duyuldu.

Fakat saatler sonra patlamaya dair hiçbir iz görünmemeye başladı. Ancak, volkan durulsa da resmi yetkililer 2 bin 800 metre yüksekliğindeki dağa giden bütün yolları kapattı.

Şili Başkanı Michelle Bachelet, kurulan kriz masası yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından "Herkesi sükunete davet ediyorum. Durumu çok yakından gözlemliyor ve değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Güney Amerika'nın en büyük aktif volkanlarından Villarrica, her yıl binlerce turist ve dağcının uğrak yeri. Ziyaretçiler özellikle kraterleri görmek için dağa tırmanıyor.

Volkan son olarak 1984 ve 2000 yıllarında faaliyete geçmişti. Villarrica, başkent Santiago'ya 800 kilometre uzaklıkta bulunuyor.