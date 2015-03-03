T24 LogoT24 Logo
Dünya

Villarrica faaliyete geçti, bölgede tahliyeler başladı

Şili'nin en aktif volkanından çıkan lavlar üç kilometre uzaktan göründü

03 Mart 2015 22:02

Şili'nin en aktif volkanı Villarrica salı gecesi yerel saatte 03.00'te yeniden uyandı. Çevredeki 3 bin 600 insanın tahliye edildiği bölgede gökyüzüne yükselen kızgın lavlar üç kilometre uzaktan görüldü.

Al Jazeera'nin haberine göre, okulların tatil edildiği yerleşim yerlerinde alarm durumu kırmızıya yükseltildi. Şili televizyonları püsküren lavları ekrana getirdi, çalan sirenler duyuldu.

Fakat saatler sonra patlamaya dair hiçbir iz görünmemeye başladı. Ancak, volkan durulsa da resmi yetkililer 2 bin 800 metre yüksekliğindeki dağa giden bütün yolları kapattı.

Şili Başkanı Michelle Bachelet, kurulan kriz masası yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından "Herkesi sükunete davet ediyorum. Durumu çok yakından gözlemliyor ve değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Güney Amerika'nın en büyük aktif volkanlarından Villarrica, her yıl binlerce turist ve dağcının uğrak yeri. Ziyaretçiler özellikle kraterleri görmek için dağa tırmanıyor.

Volkan son olarak 1984 ve 2000 yıllarında faaliyete geçmişti. Villarrica, başkent Santiago'ya 800 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

 

ETİKETLER

şilivolkanvillarricatahliye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24