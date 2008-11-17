Villarreal'e kötü haber!..

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal'in forvet oyuncusu Joseba Llorente, sakatlığından dolayı sahalardan 1 ay uzak kalacak.







Milli futbolcu Nihat Kahveci'nin de forma giydiği Villarreal Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, pazar günü Malaga ile 2-2 berabere biten maçta sakatlanan İspanyol oyuncu, 1 ay maçlara çıkamayacak.



Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde (E) Grubu'nda mücadele eden kulübünün, 25 Kasım'da Manchester United ile yapacağı maçta yer almayacağı belirtilen Llorente'nin, gelecek ayki Celtic deplasmanında yer alıp almayacağı ise henüz netleşmedi.



28 yaşındaki futbolcu, 6 gol ile takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

