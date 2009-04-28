Villarreal'e 19'luk transfer



İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal, Ekvadorlu orta saha oyuncusu Jefferson Montero ile anlaştı.



Milli futbolcu Nihat Kahveci'nin de formasını giydiği Villarreal Kulübü'nün internet sitesinde yer alan habere göre, Ekvador'dan Independiente del Valle takımında oynayan Montero ile sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varıldı. 19 yaşındaki Ekvadorlu futbolcuyla gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere, 5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.



Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Arsenal'a yenilerek, turnuvaya veda eden Villarreal, 55 puanla La Liga'da 5. sırada yer alıyor.

