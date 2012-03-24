Villarreal'den Galatasaray'a Nilmar teklifi

T24 - Villarreal’in, ekonomik sıkıntı nedeniyle satış listesine koyduğu Brezilyalı yıldızın, G.Saray’a da teklif edileceği iddia edildi.

İspanya Ligi’nde düşmeme mücadelesi veren ve ağır bir ekonomik kriz dönemi geçiren Villarreal’in, Brezilyalı Nilmar’ı, Galatasaray’a teklif edeceği iddia edildi. Nilmar’ın da, uzun süredir ücret alamadığı için kendisinin de satış listesine konulması istediği bildirildi.

Villarreal yönetimi de, Nilmar’ın satış kararını doğrularken, Avrupalı bazı kulüplerle görüşmelere başladıklarını, Türkiye’den ede bir kulübün teklif verdiğini açıkladı. Kulübe yakın çevreler, geçtiğimiz sezon da transfer için girişimde bulunan Galatasaray’ın, Villarreal ile temasta olduğunu ileri sürdüler.

İspanyol basını, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Nilmar için 15 milyon euro isteyen Villarreal’in, transferinden gelecek bu ücret ile borçlarının bir kısmını kapatmayı planladığını yazdı.

2009’da Brezilya’nın Internacional kulübünden transfer olan 27 yaşındaki Nilmar bu sezon, İspanya Ligi’nde sadece 4 gole imza atabildi.