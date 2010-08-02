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VİLLARREAL, VALENCİA'DAN MARCHENA'YI TRANSFER ETTİ MADRİD (A.A)

02 Ağustos 2010 13:18

-VİLLARREAL, VALENCİA'DAN MARCHENA'YI TRANSFER ETTİ MADRİD (A.A) - 02.08.2010 - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal, Valencia'nın savunma oyuncusu Carlos Marchena'yı transfer etti. Villarreal'in internet sitesindeki açıklamada, Marchena ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, ''Villarreal ve Valencia kulüpleri Carlos Marchena'nın transferi konusunda anlaşmıştır'' denildi. Gelecek hafta 31 yaşına girecek Marchena, Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nda da yer alıyordu. 62 kez milli takımda oynayan Marchena, Valencia'ya 2002'de Benfica'dan gelmişti.

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