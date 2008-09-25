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Spor

Villarreal Nihat'la güzel

İspanya La Liga'da 4. hafta karşılaşmasında Villarreal, El Madrigal'de Racing Santander'i 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

25 Eylül 2008 03:00


İspanya La Liga'da 4. hafta karşılaşmasında Villarreal, El Madrigal'de Racing Santander'i 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Villarreal'e galibiyeti getiren goller, karşılaşmanın 28. dakikada Capdevila ve 32. dakikada Llorente'den geldi.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından geçen hafta yeniden sahalara dönen Milli futbolcumuz Nihat Kahveci, Racing Santander karşısında ilk 11'de mücadele etti. Oyunda kaldığı süre içerisinde etkili bir performans sergileyen Nihat, karşılaşmanın 73. dakikasında yerini Mathias Fernandez'e bıraktı.

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