-VİLLARREAL: 6 - BEŞİKTAŞ: 5 VİLA REAL (A.A) - 08.08.2010 - Beşiktaş, İspanya 1. Lig takımlarından Villarreal ile deplasmanda oynadığı 90 dakikası 2-2 tamamlanan hazırlık maçını, penaltı atışlarında 6-5 kaybetti. XI. Seramik Turnuvası adı altında oynanan hazırlık maçında İspanyol rakibine oranla özellikle ilk yarıda hücumda çok etkili olan Beşiktaş, bu devrede kazandığı 2-0'lık üstünlüğü ikinci yarıda koruyamadı. Beşiktaş formasıyla ilk kez İspanya'da oynayan Guti'nin, karşılaşmanın 32. dakikasında rakip ceza alanın ortasında sert vuruşunda top kaleci Diego Lopez'den sekti. Dönen topa iyi vuran Bobo, Beşiktaş'ın ilk golünü kaydetti. 40. dakikada Beşiktaş'ın geliştirdiği atakta ceza alanında topa yerden sert vuran Quaresma, güzel bir golle skoru 2-0'a taşıdı. İkinci yarı gol arayan taraf olan Villarreal, 76. dakikada Cani ve 79. dakikada Altidore'un attığı gollerle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve maç 2-2 sona erdi. Turnuva maçı olması dolayısıyla uzatmalar oynanmadan yapılan penaltı atışlarını, Beşiktaş 6-5 kaybetti. Beşiktaş'ın son penaltısını Ekrem kaçırdı. Villarreal açısından ilk önemli hazırlık maçı niteliği taşıyan karşılaşmada, gerek Beşiktaş Teknik Direktörü Schuster gerekse Villarreal teknik direktörü Juan Carlos Garrido ikinci yarıda çok fazla değişiklik yaparak, oyuncularını denediler. -VİLLARREALLİ TARAFTARLARDAN NİHAT'A ALKIŞ, GUTİ'YE TEPKİ Öte yandan, Villarreal-Beşiktaş maçı, İspanyol futbolunun çok yakından tanıdığı Beşiktaşlı Nihat Kahveci, Guti, Quaresma ve Teknik Direktör Bernard Schuster için de özel oldu. 3 yıl formasını giydiği Villarreal'a yaklaşık 2 yıl aradan sonra Beşiktaş formasıyla dönen Nihat, eski taraftarından, özellikle 2. yarı oyundan çıkarken büyük alkış aldı. Real Madrid'in eski futbolcusu Guti ise topla her buluşmasında Villarreal taraftarınca ıslıklandı ve oyundan çıkarken de tepki aldı. Taraftarın tepkisinin nedeninin Guti'nin, Real Madrid formasıyla ilk kez Villarreal'e geldiği dönemde, Villarreal için ''küçük halkın takımı'' sözleri olduğu öğrenildi. Guti ise kendisine yönelik sözlü tepkilere, alkış ve el sallayarak cevap verdi. Birkaç kadın hayranı, maç sonrasında Guti'den imza istedi. Xerez, Levante, Getafe ve Real Madrid gibi İspanya'nın birçok takımını geçmişte çalıştıran Beşiktaş teknik direktörü Bernard Schuster'te, 2008'te en son Real Madrid'i çalıştırdıktan sonra ilk kez bir İspanyol takımına karşı teknik direktör koltuğunda oturdu. 2003-2004 sezonunda Barcelona'da oynayan Quaresma da Beşiktaş formasıyla İspanyolların karşısına çıktı. Bu arada, maç sonrasında Nihat'a turnuvanın en iyi ikinci futbolcusu ödülü verildi. Nihat, maç sonrası açıklamasında ''Benim için tabii ki güzel oldu. Burada güzel anılarım var. Gönül, kazanmak isterdi ama olmadı'' dedi. Beşiktaş, maç sonrası özel uçakla İspanya'dan İstanbul'a doğru hareket edecek. Stat: El Madrigal Hakemler: Carlos Clos Gomez xx, Juan Jose Galindo xx, Luis Fernando Martinez xx VİLLARREAL: Diego Lopez xx, Joan Oriol xx, Marchena xx, Angel xx, Cazorla xx, Ruben xx, Fuster xx, Marcos Senna xx, Valero xx, Bruno xx, Kiko xx BEŞİKTAŞ: Cenk Gönen xxx, İsmail xx, Fink xx, Quaresma xxx, Nihat xxx, Hilbert xxx, Bobo xxx, Guti xxx, Ekrem xx, Matteo Ferrari xx, Tomas xx.