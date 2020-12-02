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Spor

Villareal karşılaşması öncesi Sivasspor'da 4 kişinin testi pozitif çıktı

02 Aralık 2020 09:33

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Villareal mücadelesi öncesi 2 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Villarreal maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, iki sporcumuzun ve teknik heyetten iki kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Dört ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız”

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