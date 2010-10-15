-VİLLA'DAN MADENCİLERE ÖVGÜ MADRİD (A.A) - 15.10.2010 - İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın golcü futbolcusu David Villa, Şili'de yerin 700 metre altında iki aydan fazla mahsur kaldıktan sonra kurtulan 33 maden işçisinin cesaretine hayran kaldığını söyledi. Ailesi nesillerce madencilik yapan Villa, Barcelona'nın internet sitesindeki mesajında, ''Ben de herkes gibi kurtarma operasyonunu takip ettim. Ancak madencilik konusunda deneyiminiz varsa, olaya farkı bir bakış açısıyla yaklaşabiliyorsunuz. Olan biteni takdirle karşılıyorsunuz, bazı anılarınız canlanıyor'' ifadesini kullandı. Madencilerin cesaretini öven Villa mesajında, ''Barcelona ve İspanya futboluyla ilgili herkes sağ salim yeryüzüne çıkmanız nedeniyle çok mutlu. Madencilikle çocukluktan beri bağım var ve birçok şey değişmemiş gibi görünüyor. Umarım bu olay madenlerde altyapının geliştirilmesine yardımcı olur da bir daha böyle bir şey olmaz'' dedi. 28 yaşındaki Villa, geçen ay madencilere destek vermek için imzalı 2 forma göndermişti.