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Villadan altını çalan hırsız, sahte kimlikle yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, girdiği villadan 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 35 yaşındaki Ö

01 Mayıs 2018 17:41

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, girdiği villadan 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 35 yaşındaki Ö.A. yakalandı. Sahte kimlik kullanan Ö.A.\'nın daha önce işlediği suçlardan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.
Derince Mersincik Mahallesi\'nde bulunan bir villaya 24 Nisan\'da giren hırsız, 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mobese ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Körfez Hereke\'de oturduğu belirlenen Ö.A. takibe alındı. Ö.A, D-100 Karayolu Şirinyalı mevkiinde motosikletle seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı. Ö.A.\'nın kullandığı motosiklet plakasının da başka bir araçtan çalındığı tespit edilirken, üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Daha önce işlediği suçlardan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlenen Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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