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Spor

Villa ve Xavi ödüllerine kavuştu

09 Eylül 2008 03:00


İspanya’nın Euro 2008’de ki kahramanlarından Xavi ve Villa, dün turnuvanın sonuna kazandıkları ödüllerini resmi törenle aldılar.

Barcelonalı Xavi turnuvanın en iyi oyuncusu, Valencialı David Villa da attığı 4 golle altın ayakkabı ödülüne layık görülmüştü.

törende, yıldız oyuncular ödüllerini İspanya Futbol Federasyonu başkanı ve aynı zamanda UEFA yardımcı başkanı Angel María Villar, teknik sorumlu Fernando Hierro ve milli takım hocaları Vicente del Bosque’nin elinden aldılar.

Ödül töreni esnasında konuşan Xavi, “Bu ödülü bana layık gördükleri için UEFA’ya teşekkür ederim. Ödülümü takımıma ithaf ediyorum” dedi.

“Onların sayesinde bu ödülü kazandım. Onlar olmadan sahada bir hiçim”

Villa’da ödülünü alırdığı sırada yaptığı konuşmada, “Altın ayakkabı ödülünü kazandığım için çok mutluyum. Bu ödülü takım arkadaşlarım sayesinde kazandım” dedi.

“Bu ödülü takım arkadaşlarım ve bizi destekleyen herkes için aldım, böyle devam edersek daha bir çok ödül kazanabiliriz”

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