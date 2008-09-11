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Spor

Villa rekor peşinde

11 Eylül 2008 03:00

FIFA dünya sıralamasında 1 numara olan İspanya galibiyet serisini Ermenistan'ı 4-0 yenerek sürdürdü.

İki ay önce kazandıkları EURO 2008’deki performanslarından bir şey kaybetmediklerini teknik direktör değişikliğine rağmen gösteren İspanya; golcüsü Villa ile beraber kazanmaya devam ediyor. 

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Valencia’lı futbolcu 2 gol daha atarak milli takımdaki gol sayısını 21’e yükseltti. Raul’un 44 gollük rekoruna gözünü diken yıldız futbolcu, “Raul kadar çok gol atmak kolay değil. Ancak ben gol atmaya devam etmek ve tarih yazmak istiyorum” dedi.

26 yaşındaki futbolcu 2010 Dünya Kupası eleme gruplarına ikide iki yaparak iyi başlangıç yaptıklarını belirterek, “İki maçta da iyi sonuçlar aldık. Bundan sonra da çalışmaya devam etmeli ve doğru yolda ilerlemeyi sürdürmeliyiz” dedi.

Dünya Kupası eleme gruplarında yenilmeme rekorunu 37 maça çıkaran İspanya, hazırlık maçları dahil son 25 maçtır yenilmiyor ve 618 dakikadır kalelerinde gol görmüyorlar.

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