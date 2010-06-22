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Spor

Villa 'öfkesi'ni kontrol etmeye çalışacak

İspanya'nın golcü futbolcusu David Villa, ''Öfkemi kontrol etmem gerek'' dedi.

22 Haziran 2010 03:00

T24 - İspanya'nın Honduras ile oynadığı karşılaşmada rakibine tokat atan ancak hakemin bu pozisyonu görmemesi nedeniyle oyuna devam eden Barca'nın yıldız forveti Villa, attığı tokatın gayri ihtiyari bir hareket olduğunu ve daha sakin olmaya çalışacağını açıkladı.

İspanya'nın golcü futbolcusu David Villa, ''Öfkemi kontrol etmem gerek'' dedi.

Dünya Kupası H Grubu'nda dün (21 Haziran 2010) İspanya'nın Honduras'ı 2-0 yendiği maçın ilk yarısında rakip takımdan Emilio Izaguirre'ye tokat atan Villa, İspanyol Canal Plus'a yaptığı açıklamada, ''Bu, gurur duyduğum bir şey değil. Gayri ihtiyari bir hareketti. Öfkemi kontrol etmem gerek. Daha sakin olmaya çalışacağım'' diye konuştu.

Maçın iki golünü de atan David Villa'nın bu hareketi, Japon hakem Yuiçi Nişimura'nın gözünden kaçmıştı.


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