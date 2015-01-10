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Villa inşaatında üzerine kaya düşen işçi yaşamını yitirdi

İstanbul Üsküdar'da 22 yaşındaki işçi Başar Mustafa Keleş üzerine kaya düşmesi sonucunda hayatını kaybetti

10 Ocak 2015 19:41

Üsküdar'da bir villa inşaatının bahçesinde 'hilti' ile çalışan 22 yaşındaki Başar Mustafa Keleş'in üzerine kaya düştü. Kaya parçasının altında kalan Keleş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, Başar Mustafa Keleş "hilti" adı verilen kaya kırıcı iş makinesiyle inşaatın bahçesindeki 2 metre derinlikte kazı yapıyordu. Çalışma sırasında Keleş'in  üzerine hafriyat olarak 2 metre yüksekte duran kaya parçaları düştü. Keleş, düşen kaya parçasının altında kaldı.

Olayı gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye görevlileri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Keleş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.  Ölüm haberi üzerine Mustafa Keleş'in iş arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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