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Spor

Villa ilk yedi telaşında

08 Eylül 2008 03:00

Euro 2008 gol kralı, İspanya'nın yeni prensi David Villa milli takımı formasıyla bir gol daha atarsa bu klasmanda, efsane Telmo Zarra ile yedinci sırayı paylaşacak.

Bosna Hersek maçını da boş geçmeyen ve fileleri havalandıran David Villa, milli takımdaki 19. golüne imza atmış oldu. Eğer bir gol daha atarsa, İspanyol milli takımıyla en fazla gol atanlar listesinde önünde bulunan Telmo Zarra ile durumu eşitleyecek, ve Real Madridli efsane Michel’le arasında bir gol fark kalacak.

Bu çarşamba takımı İspanya ile Ermenistan’a karşı 2010 Dünya Kupası grup eleme maçlarının ikincisine çıkacak olan David Villa, atacağı gol sayısına göre daha da üst sıralara tırmanabilir.

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