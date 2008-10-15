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Spor

Villa, City'nin kıskacında

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Manchester City, Valencialı David Villa’nın menajeri ile görüşüyor.

15 Ekim 2008 03:00


İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Manchester City, Valencialı David Villa’nın menajeri ile görüşüyor.


Sezona harika bir başlangıç yapan David Villa tüm resmi mnaçlarda oynadığı 13 maçta 12 gol kaydetti. Bu formu sonrası dünyanın yeni zengin kulübü Manchester City oyuncunun menajeri Jose Luis Tamergo ile iki defa görüştü. Kulüp bu görüşmeyi inkar ederken; Marca, City’nin bir servet önermeye hazırlandığını vurguladı.

İspanyol gazetesi konu hakkında şunları yazdı: “Geçtiğimiz Perşembe günü Madrid’deki lüks bir otelde iki taraf buluştu. City yönetimi finansal problem çeken Valencia’ya 100 milyon avro önermeye hazırlanıyor.”

Bu yaz yeni sözleşme imzalayan Villa’nın kontratında 150 milyon avroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Buna karşılık Marca, Villa’nın Valencia’da kendini çok özel hissettiğini ve kulüp onu göndermek istemediği sürece kesinlikle kulüpten ayrılmayı düşünmediğini belirtti.

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