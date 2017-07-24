Viktoria Zeynep Güneş elemeleri geçemedi

17. Dünya Su Sporları Şampiyonası'ndaki yüzme yarışmalarının ikinci gününde, milli sporcular Viktoria Zeynep Güneş ve Ekaterina Avramova elemeleri geçemedi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada yüzme müsabakalarına devam edildi.
Milli sporculardan Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 100 metre kurbağalama elemelerinde 1.10.30'luk derecesiyle serisinde 10'uncu, genel klasmanda 32'inci sırayı alarak yarı finale kalamadı.
Kadınlar 100 metre sırtüstü elemelerinde yarışan milli sporcu Ekaterina Avramova ise 1.02.42'lik süresiyle serisinde 9'uncu, genel sıralamada 34'üncü olarak yarı finale çıkamadı.