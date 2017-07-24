T24 LogoT24 Logo
Spor

Viktoria Zeynep Güneş elemeleri geçemedi

19 yaşındaki milli yüzücü, Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda elemelerde takıldı

24 Temmuz 2017 16:08

17. Dünya Su Sporları Şampiyonası'ndaki yüzme yarışmalarının ikinci gününde, milli sporcular Viktoria Zeynep Güneş ve Ekaterina Avramova elemeleri geçemedi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada yüzme müsabakalarına devam edildi.

Milli sporculardan Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 100 metre kurbağalama elemelerinde 1.10.30'luk derecesiyle serisinde 10'uncu, genel klasmanda 32'inci sırayı alarak yarı finale kalamadı.

Kadınlar 100 metre sırtüstü elemelerinde yarışan milli sporcu Ekaterina Avramova ise 1.02.42'lik süresiyle serisinde 9'uncu, genel sıralamada 34'üncü olarak yarı finale çıkamadı.

ETİKETLER

Viktoria Zeynep GüneşEkaterina AvramovayüzücümilliDünya Su Sporları ŞampiyonasıMacaristanBudapeşteelemelerelendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24