-VİKTORİA PLZEN: 1 - BEŞİKTAŞ: 1 PRAG (A.A) - 29.07.2010 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Viktoria Plzen ile Beşiktaş, 1-1 berabere kaldı. 48. dakikada Quaresma'nın pasında ceza alanının hemen önünde topla buluşan Necip'in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 53. dakikada Hilbert'in sol çaprazdan şutunda, top az farkla yandan auta çıktı. 73. dakikada Horvath'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Bystron'un kafa vuruşunda, kaleci Hakan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 88. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Bobo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 89. dakikada rakip savunmanın yarattığı boşluk sonrası Delgado'nun pasında Tabata ceza alanı önünde topla buluştu. Tabata, müsait durumda ceza alanına girer girmez yerden vurdu, ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı. Stat: Letna Hakemler: Carlos Clos Gomez xx, Juan Jose Gallego Galindo xx, Luis Fernando Marco Martinez xx (İspanya) Viktoria Plzen: Krbecek xx, Rajtoral xx, Navratil xx, Bystron xx, Limbersky xx, Horvath xx, Rada xx, Jiracek xx (Dk. 86 Hruska x), Petrzela xx (Dk. 90 Hajovski ?), Kolar xx (Dk. 67 Strihavka x), Rezek xx Beşiktaş: Hakan xxx, Erhan xx, Sivok xx, İbrahim Toraman xx, İbrahim Üzülmez xx, Hilbert x (Dk. 67 Tabata x), Ernst xx, Delgado xx, Quaresma xx, Nihat x (Dk. 46 Necip xx), Nobre x (Dk. 77 Bobo) Goller: Dk. 28 Limbersky (Viktoria Plzen), Dk. 44 Delgado (Penaltıdan) (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 15 Sivok, Dk. 75 Delgado, Dk. 79 Necip (Beşiktaş), Dk. 43 Rajtoral (Viktoria Plzen)