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BBC Türkçe

Vikipedi'ye nasıl yazar olunur, nasıl profil girilir?

Türkiye dahil 13 ülkede düzenlenecek 15 etkinlikle, Vikipedi'deki kadın - erkek eşitsizliğine karşı bir adım atılıyor

07 Aralık 2016 20:46

BBC 100 Kadın sezonu kapsamında 8 Aralık günü kadınlar Vikipedi'yi ele geçirecek.

Vikipedi'deki profillerin sadece yüzde 17'sini kadınlar oluşturuyor. Kadın Vikipedi editörlerinin oranı ise yüzde 30'un altında.

Bu dengesizliğin önüne geçmek ve interneti daha az cinsiyetçi hale getirmek için BBC, 13 ülkede düzenlenen 15 etkinlik ile Vikipedi topluluğuyla işbirliği yapıyor.

Birçok dilde farklı kadın profillerini yazacak olan kadın editörler, Vikipedi'deki cinsiyet ayrımını daraltmayı hedefliyor.

BBC Türkçe de İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlik ile Türkiye'den farklı kadın profillerinin Vikipedi'ye girmesini sağlayacak.

Siz de kendi bilgisayarlarınızdan bir Vikipedi hesabı açarak kadın profillerinin sayısının artması için katkıda bulunabilirsiniz.

Hangi kadınların profillerini Vikipedi'ye gireceğinizi bizimle paylaşın.

#100WomenWiki

Paylaşımlarınıza ve yorumlarınıza sayfamızda yer vereceğiz.

Siz de kadınların başarılarını paylaşarak ilham kaynağı olun.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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