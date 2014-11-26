'Vikipedi'de El Kadı'nın geçmişi karanlık' diyen mahkeme, 'Erdoğan'la görüştü' iddiasını hakaret suçu saydı!

Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi, Ankara Basın Savcılığı’nın gazeteci Can Dündar'ın, “Yasin El Kadı. B. Erdoğan'ın ortağıydı. FBI 'terörist' diye ararken o Başbakan'ın yanında proje toplantısı yapıyordu” tweetiyle ilgili dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada verdiği takipsizlik kararını kaldırdı. Takipsizlik kararını kaldıran 5.Sulh Ceza Mahkemesi hâkimi, Yasin El Kadı hakkında Wikipedia’da yer alan bilgileri karara yansıttı. Hâkim, “Wikipedia'daki bilgilere göre Yasin El Kadı'nın geçmişi pek de parlak görünmemektedir. 'El Kadı ile Başbakan toplantı yaptı' demek hakarettir. Erdoğan, TC Başbakanı olduğundan ülke itibarına da zarar verir” diyerek takipsizlik kararını kaldırıp, Dündar hakkında dava açılması gerektiğini söyledi.

Savcılık, 'Tâhkir edici bir yanı yok' demişti

Can Dündar'ın Twitter'daki hesabından paylaşılan “Yasin El Kadı. B. Erdoğan'ın ortağıydı. FBI 'terörist' diye ararken o Başbakan'ın yanında proje toplantısı yapıyordu” şeklindeki ifade üzerine hem dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan hem de oğlu Bilal Erdoğan kendilerine hakaret edildiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada, Ankara Basın Suçları Savcılığı, söz konusu ifadelerin hakaret sayılabilmesi için, kişinin şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olması gerektiğini belirterek, şu gerekçeyle takipsizlik kararı vermişti:

“Hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmayan El Kadı'nın, FBI tarafından terörist ilan edilmesinin başka ülkeleri bağlamayacağı, bir ülke için istenmeyen kişi ilan edilen birinin, bir başka ülke için görüşülmesinde sakınca olmayan kişi olabileceği, 'sosyal meselelerde mutlak doğru olsaydı siyaset denen şey olmazdı' ifadesinden yola çıkarak, hakkında mahkûmiyet kararı bulunmayan bir kişiyle bir ülke başbakanının görüşmesinin hatta proje çalışması yapmasının, bu kişinin başbakanın oğluyla ortak olmasının tahkir edici bir yanının bulunmadığı anlaşılmıştır.”

Savcılığın takipsizlik kararına Erdoğan ailesinin avukatları itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi, takipsizlik kararını kaldırdı. Mahkeme kararında, Erdoğan'ın “Aile dostumuzdur” dediği El Kadı için, Wikipedia isimli ansiklopedik sözlükte, “FBI tarafından 'Özel olarak belirlenmiş küresel 'terörist ilan edildiği, El Kadı'nın terör örgütleri olan hem El Kaide'ye hem de Hamas'a yardım ettiği” gibi ifadelerin yer aldığı kaydedilerek, Can Dündar hakkında dava açılması gerektiği şu gerekçeye dayandırıldı:

“Wikipedia'daki bu ifadelere göre Yasin El Kadı, geçmişi pek de parlak olmayan bir şahıs olarak görülmektedir. Böyle bir şahıs ile TC Başbakanı olan müşteki Recep Tayyip Erdoğan'ın proje toplantısı yaptığının ve başbakanın oğlu olan diğer müşteki Bilal Erdoğan'ın bu şahıs ile ortak olduğunun ileri sürülmesi, hakaret suçunu oluşturur. Yasin El Kadı adli şahsın terörist olup olmamasının, ülkemizde böyle kabul edilip edilmemesinin suçun oluşumunda bir önemi yoktur. Zira bu ifadeler, müştekiler yönünden kişilik haklarının ihlali sonucunu doğurur. Ayrıca müşteki Recep Tayyip Erdoğan'ın TC Başbakanı olması nedeniyle ülkemizin itibarına da zarar verir. Bu nedenle ilgili ifadeleri yazan Twitter kullanıcısı hakkında kamu davası açılması gerektiği değerlendirilmiştir”

Öte yandan mahkemenin “Böyle bir şahıs ile TC Başbakanı olan müşteki Recep Tayyip Erdoğan'ın proje toplantısı yaptığının ve başbakanın oğlu olan diğer müşteki Bilal Erdoğan'ın bu şahıs ile ortak olduğunun ileri sürülmesi, hakaret suçunu oluşturur. Yasin El Kadı adli şahsın terörist olup olmamasının, ülkemizde böyle kabul edilip edilmemesinin suçun oluşumunda bir önemi yoktur” dediği El Kadı ile dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haliç Kongre Merkezi’nde buluşmalarının basına yansıması üzerine soruşturmanın adli kolluk ayağını yürüten polisler meslekten ihraç edilmişti. 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında da Can Dündar’ın ortaya attığı “gizli ortaklık” iddiası fezlekede yer almıştı.