Vikingur:0 Beşiktaş:4

T24 - Beşiktaş 3-0'ın rövanşında UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği Faroe Adaları temsilcisi Vikingur ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu maçta da çok zorlanmayan siyah-beyazlı takım taraftarlarını yine sevindirdi.



İLK DEVRE



1.dakika Ve maç Vikungurlu futbolcuların vuruşuyla başladı..



KARTAL GOLÜ ERKEN BULDU



2.dakika Sağ kanattan İsmail şık çalımlarla ceza sahasına girdi pasını kale sahası üzerindeki Ekrem'e çıkardı. Ekrem bu pası şık bir kafa vuruşu ile filelere gönderdi.



ARADAKİ FARK 2'YE ÇIKTI



10.dakika Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Nihat yerden sert bir şut ile topu filelere gönderdi.

19.dakika Zapotocny sol kanattaki Quaresma'ya uzun bir pas attı. Quaresma topu çizgide kontrol edip içeriye hareketlendi. Yerden ortasında Vatinhammar topu Bobo'dan önce aldı ve ceza sahasının dışına uzaklaştırdı.

23.dakika Nihat'ın ceza yayı içinden yaptığı sert vuruş az farkla üstten auta çıktı..

27.dakika Soldan İsmail'in ceza sahasına yaptığı ortada Nihat'tan seken topu Bobo kontrol etmek istedi.. Topu önünde bulan Quaresma'nın vuruşu yandan auta çıktı.



GOLLLL BOBO



32.dakika Sağ kanattan Delgado'nun yaptığı yerden ortayı kontrol eden Bobo'nun dönerek yaptığı vuruş ağlara gitti..



GOLLLL YİNE BOBO



44.dakika Sağ kanattan ceza sahasına giren Quaresma'nın geriye çıkardığı pasta Bobo yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi..

45.dakika İlk devrede son düdük çaldı



İKİNCİ DEVRE



46.dakika İkinci yarıda ilk düdük çaldı....

47.dakika İkinci yarıda Uğur İnceman ve Ferrari oyunda. Ernst ve Sivok oyun alanının kenarında

56.dakika Ceza sahası sağ çaprazına yükseltilen topu kontrol eden Ekrem içeri girmek istedi, savunma izin vermedi..

57.dakika Vikingur takımında Klettskard yerde. Sağlık görevlileri oyun alanına geldi.

63.dakika Bobo'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazına buluşan Nihat'ın rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı vuruşta kaleci gole izin vermedi..

69.dakika İsmail sol çizgiye paralel olarak Quaresma'nın koşuyoluna bir pas atmak istedi. Ancak top çok hızlı...

71.dakika Nihat sağ çaprazdan içeriye etkili girdi. Çizgiye inerken kaleye şutunu çekti. Ancak kalecinin müdehalesi ile top kornere çıktı.

90.dakika Karşılaşmada son düdük çaldı

