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Spor

VİKİNGUR, PAZARTESİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2010 15:56

-VİKİNGUR, PAZARTESİ İSTANBUL'DA  İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Faroe Adaları temsilcisi Vikingur, 15 Temmuz Perşembe günü oynanacak ilk maç için 12 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Riga üzerinden uçakla İstanbul'a gelecek olan Vikingur, pazartesi günü öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda olacak. Vikingur, salı günü saat 10.30'da TFF Riva Tesisleri'nde idman yapacak. Vikingur Teknik Direktörü Jogvan Martin Olsen, Çarşamba günü saat 19.00'da BJK İnönü Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Saat 20.00'de ise Faroe Adaları temsilcisi, son antrenmanını statta yapacak. Vikingur kafilesinin, perşembe günü oynanacak maçın ardından 16 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te ülkesine döneceği bildirildi.

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