-VİKİNGUR KAFİLESİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 12.07.2010 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Faroe Adaları temsilcisi Vikingur takımı, perşembe günü oynanacak ilk maç için İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na Riga üzerinden uçakla gelen Vikingur kafilesinin, perşembe günü oynanacak maçın ardından 16 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te ülkesine döneceği bildirildi. Bu arada Vikingur takımı yarın sabah Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde antrenman yapacak. Vikingur Teknik Direktörü Jogvan Martin Olsen, 14 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da BJK İnönü Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Saat 20.00'de ise Faroe Adaları temsilcisi, son antrenmanını statta yapacak.