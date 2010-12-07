T24 LogoT24 Logo
Spor

VİKİNGUR KAFİLESİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A)

07 Aralık 2010 18:00

-VİKİNGUR KAFİLESİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 12.07.2010 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Faroe Adaları temsilcisi Vikingur takımı, perşembe günü oynanacak ilk maç için İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na Riga üzerinden uçakla gelen Vikingur kafilesinin, perşembe günü oynanacak maçın ardından 16 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te ülkesine döneceği bildirildi. Bu arada Vikingur takımı yarın sabah Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde antrenman yapacak. Vikingur Teknik Direktörü Jogvan Martin Olsen, 14 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da BJK İnönü Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Saat 20.00'de ise Faroe Adaları temsilcisi, son antrenmanını statta yapacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24