-VIKINGUR: 0 - BEŞİKTAŞ: 4 ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Vikingur'u 4-0 yenerek 3. ön eleme turuna yükseldi. Beşiktaş ikinci yarıya, ilk yarıya oranla daha düşük bir tempoda başladı. 61. dakikada Bobo'nun verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Nihat'ın vuruşunda, kaleci Turi, topu kornere çeldi. Vikingur maç boyunca Beşiktaş kalesinde hiç pozisyon bulamadı. İkinci yarı gol olmayınca maç 4-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla, İstanbul'daki ilk maçı da 3-0 kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plezen takımıyla karşılaşacak. Beşiktaş, ilk maçı 29 Temmuzda deplasmanda, rövanşı ise 5 Ağustosta İstanbul'da oynayacak. Stat: Toftir Hakemler: Mattias Gestranius xx, Mikko Alakare xx, Marko Hanninen xx (Finlandiya) Beşiktaş: Hakan xx, Erhan xx, Sivok xx (Dk. 46 Ferrari xx), Zapatocny xx, İsmail xx, Ernst xx (Dk. 46 Uğur İnceman x), Delgado xx, Nihat xxx, Bobo xxx, Quaresma xxx, Ekrem Dağ xx (Dk. 66 Onur x) Vikingur: Turi x, Hanus Jacobsen x, Stankovic x, Vatinhamar x (Dk. 86 Hjartvard Hansen ?), Klettskard x (Dk. 75 Sverri Jacobsen x), Erlink Jacobsen x, Sam Jakobsen x, Djurhuus x (Dk. 53 Bartalstovu x), Justinissen x, Bardur Hansen x, Niclasen x Goller: Dk. 3 Ekrem, Dk. 10 Nihat, Dk. 32 ve Dk. 44 Bobo (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 81 Uğur İnceman, Dk. 90+1 Ferrari (Beşiktaş)