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Dünya

Vikinglerin çoğunun koyu renk saçlara sahip olduğu ortaya çıktı

16 Eylül 2020 19:23

Cambridge ve Kopenhag üniversiteleri tarafından ortak yapılan bir çalışmada günümüzden yaklaşık bin 500 yıl önce yaşayan Vikinglerle ilgili yeni sırlar açığa çıktı. Çalışmada, yaygın bilinenin aksine Vikinglerin çoğunlukla koyu renk saçlara sahip olduğu ve genetik olarak tamamen İskandinav olmadıkları belirlendi.

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