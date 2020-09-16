Vikinglerin çoğunun koyu renk saçlara sahip olduğu ortaya çıktı

Cambridge ve Kopenhag üniversiteleri tarafından ortak yapılan bir çalışmada günümüzden yaklaşık bin 500 yıl önce yaşayan Vikinglerle ilgili yeni sırlar açığa çıktı. Çalışmada, yaygın bilinenin aksine Vikinglerin çoğunlukla koyu renk saçlara sahip olduğu ve genetik olarak tamamen İskandinav olmadıkları belirlendi.

Vikingler çağından kalan insan kalıntıları üzerinde yapılan bir genetik çalışma, yalnızca onların dünyanın farklı bölgelerinden İskandinavya'ya yelken açtığını doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda koyu renk saçın Vikingler arasında günümüzdeki Danimarkalılardan daha yaygın olduğunu ortaya çıkardı. Dahası, Viking olarak doğanların çoğunun İskandinav kökenli olmadığı, ancak İskandinav kültürünü benimsediği

Koyu saç rengi yaygındı

NTV'nin haberine göre, Cambridge Üniversitesi ve Kopenhag Üniversitesi tarafından ortak yapılan araştırmanın yazarlarından Profesör Eske Willerslev, "Vikingler sarışın İskandinavlarla sınırlı değildi" dedi.

Nature dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında Willerslev ve meslektaşları, Avrupa'da yaklaşık M.Ö. 2.400 M.S. 1600 yılları arasında yaşayan 442 insanın genomları analiz edildi. Söz konusu insan kalıntılarının çoğunun M.S. 750'den MS. 1050'ye kadar süren Viking çağına ait olduğu belirtildi.

Araştırma, ayrıca Viking dışı zamanlarda yaşayan 100 antik insan kalıntısının ve günümüzde yaşayan 3 bin 855 Avrupalı'nın verilerini de içeriyor.

Güney Avrupalı ve Asyalı genlere sahipler

Bilim insanları, yaptıkları inceleme sonucunda, demir çağından itibaren Güney Avrupa genlerinin Danimarka'ya girip oradan kuzeye yayıldığını, daha az ölçüde ise Asya'dan gelen genlerin İsveç'e ulaştığını buldu.

Willerslev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Vikingler genetik olarak tamamen İskandinav değiller" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, ekip Viking çağında yaşayan İskandinavların tek bir etnik grubu içermediğini ve 3 ana gruba ayrıldığını bulundu.

Araştırmacılar bu grupların günümüz İskandinav ülkelerini kabaca eşleştirdiğini keşfetti, ancak güneybatı İsveç'teki Vikingler genetik olarak Danimarka'daki akranlarına benzediği, genetik çeşitliliğin kıyı bölgelerinde daha fazla olduğu ifade edildi.