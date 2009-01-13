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Dünya

Viking gemisi korsanları püskürttü

Norveç gemisi Eidesvik Viking Forcados gemisi korsan saldırısına uğradı ama mürettebat korsanları püskürttü

13 Ocak 2009 02:00

Norveç gemisinin Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradığı, saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi.

Geminin sahibi olan şirketten yapılan açıklamada, "Eidesvik Viking Forcados gemisi bu sabah 04.15 civarında Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı. 52 kişilik mürettebattan yaralanan olmadı" denildi.

Açıklamada, korsanların, Kamerun sınırına yaklaşık 30 mil mesafede bulunan gemiye sürat motorlarıyla yanaştıkları, geminin güvertesine çıkan korsanların iç kısımlara girmeyi başaramadıkları, korsanların kaçmadan önce gemiye ateş açtıkları belirtildi.

Geminin rotasını Kamerun'a doğru çevirdiği kaydedildi.

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