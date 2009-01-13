Viking gemisi korsanları püskürttü

Norveç gemisinin Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradığı, saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi.



Geminin sahibi olan şirketten yapılan açıklamada, "Eidesvik Viking Forcados gemisi bu sabah 04.15 civarında Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı. 52 kişilik mürettebattan yaralanan olmadı" denildi.



Açıklamada, korsanların, Kamerun sınırına yaklaşık 30 mil mesafede bulunan gemiye sürat motorlarıyla yanaştıkları, geminin güvertesine çıkan korsanların iç kısımlara girmeyi başaramadıkları, korsanların kaçmadan önce gemiye ateş açtıkları belirtildi.



Geminin rotasını Kamerun'a doğru çevirdiği kaydedildi.

