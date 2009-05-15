Vietnam'ın simge fotoğrafçısı hayatını kaybetti

Eşi Annie (39), Van Es'in geçen hafta beyin kanaması geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.Savaş sırasında, önce Associated Press (AP) ajansı, ardından United Press International (UPI) için çalışan Van Es'in, 1975'te Saygon'da tahliye için bir binanın çatısına çıkıp ABD helikopterine binmek için sıraya giren Amerikan vatandaşlarını görüntülediği en ünlü fotoğrafı, ABD'nin savaş politikasının iflasının sembolü olarak görülmüştü.UPI bürosunun çatışından çekilen fotoğrafta, bir binanın çatısında tahliye için bekleyen Amerikalıların binmek için sıraya dizildikleri helikopterin, sıradakilerin hepsini almak için oldukça küçük olduğu dikkat çekiyor.Van Es, 1975'te Kuzey Vietnam güçleri Saygon'a yaklaşırken kentten kaçmaya çalışan binlerce Amerikan askeri personeli ve Vietnamlının fotoğraflarını çekmişti.Vietnamlı foto muhabiri arkadaşı Peter Arnett, Van Es'in "savaşın sonuna tanıklığın riskini almaya hazır birkaç Batılı foto muhabirinden biri olduğunu' söyledi.Hollanda'dan 1967'de Hong Kong'a taşınan Van Es, savaştan sonra yine Hong Kong'a dönmesinin ardında da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali ve Filipinler'deki isyan dahil çatışma bölgelerinde çalışmayı sürdürdü.