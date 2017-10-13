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Dünya

Vietnam'daki sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 54'e yükseldi

39 kişinin kayıp olduğu bilgisi aktarıldı

13 Ekim 2017 17:44

Yetkililer, Vietnam'da yaşanan fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldiği, 39 kişinin de kayıp olduğu bilgisini aktardı.

Vietnam Afet Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymaları nedeniyle 31 kişinin yaralandığı, 30 binden fazla evin sular altında kaldığı, altyapı ve ekili alanlar ile çiftlik hayvanlarının zarar gördüğü bildirildi.

Ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde etkili olan sel ve toprak kaymaları sonucu bazı bölgelere ulaşımın sağlanamaması arama çalışmalarını da zorlaştırdı.

Afet durumu yetkilisi Nguyen Thi Lien, Yen Bai bölgesinde kaybolan 16 kişiyi arama çalışmalarına 580 asker ve polis ile 2 binden fazla vatandaşın katıldığını kaydetti.

Ülkenin kuzeyinde ağustos ayında meydana gelen sellerde en az 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Vietnam'da her yıl fırtına ve sellerde yüzlerce kişi yaşamını yitiriyor. 

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