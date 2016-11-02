Vietnam'da yangın; 13 ölü

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir barda çıkan yangında 13 kişinin öldüğü bildirildi.

VNExpress gazetesinin Hanoi itfaiye yetkilisi Doan Viet Manh'a dayandırdığı habere göre, 8 katlı bir karaoke barında çıkan ve çevredeki diğer ev ve restoranlara sıçrayan yangında 13 kişi yaşamını yitirdi.

Haberde, yangının, bara ait elektrik panosundan başladığı ve personelin müdahale çabasının yetersiz kaldığı ifade edildi.

Başbakanlık resmi sitesinden açıklamada bulunan Başbakan Nguyen Xuan Phuc, yetkilileri olayla yakından ilgilenmeye çağırarak, polise soruşturma başlatılması için talimat verdiğini duyurdu.