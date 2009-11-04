Vietnam'da tayfun: 87 ölü

Vietnam'ın orta kesimlerinde etkili olan Miriane tayfunu yüzünden ölenlerin sayısı 87'ye yükseldi.

Yetkililer, tayfundan en fazla zararı gören Phu Yen vilayetinde, son olarak 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 65'e çıktığını, vilayette 13 kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

Yine bölgenin başka bir yerinde tayfun ve selin 22 kişinin ölümüne yol açtığı, 6 kişinin kaybolduğu belirtildi. Phu Yen'den şimdiye kadar yaklaşık 15 bin kişinin tahliye edildiği, vilayette son 2-3 gündür aç olan felaketzedelere gıda ve yiyecek yardımının ulaştırılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Yetkililer, Mirinae tayfununun, bölgede 52 kişinin de yaralanmasına neden olduğunu, 14 bin eve ve yaklaşık 5 bin hektar ekili alana zarar verdiğini söyledi.

Mirinae tayfunu, Vietnam'dan önce vurduğu Filipinler'de 27 kişinin ölümüne neden olmuştu.