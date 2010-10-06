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Dünya

VİETNAM'DA SELDE ÖLENLERİN SAYISI 26'YA ÇIKTI HANOY (A.A)

06 Ekim 2010 12:09

-VİETNAM'DA SELDE ÖLENLERİN SAYISI 26'YA ÇIKTI HANOY (A.A) - 06.10.2010 - Vietnam'ın orta kesimlerini etkileyen sellerde ölenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi. Yetkililer, yağışlardan en fazla zarar gören Quang Binh vilayetinde 11 kişinin öldüğünü, kayıp olan 5 denizciyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Vilayette, iki helikopterin seller nedeniyle bağlantının kesildiği köylere gıda ve su attığı, kurtarma görevlilerinin de diğer köylere karadan yardım ulaştırdıkları bildiriliyor. Demiryollarının bir bölümünün sular altında olması nedeniyle dünden beri Quang Binh'de demiryolu ulaşımı yapılamıyor. Yetkililer, Ha Tinh vilayetinde 7 kişinin öldüğünü, bir kişinin kayıp olduğunu, Nghe An vilayetinde 5 kişinin öldüğünü, 3 kişinin kayıp olduğunu, Ouang Tri'de ise 3 kişinin öldüğünü ifade etti. Bu arada, yetkililer bugün yağmurun hafiflediğini, birkaç gün içinde bölgeye gelecek yeni fırtınanın da büyük sellere neden olmasının beklenmediğini vurguladı. 

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