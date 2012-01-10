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Dünya

Vietnam'da restoran mutfağında ölü kaplan HANOI (A.A)

10 Ocak 2012 12:47

-Vietnam'da restoran mutfağında ölü kaplan HANOI (A.A) - 10.01.2012 - Vietnam'da bir restoran mutfağını basan polis, yaklaşık 150 kilogramlık bir kaplan iskeleti buldu. Hanoi'deki restoranın sahibi Nguyen Thi Thanh'nın, nesli tükenme tehdidi altındaki kaplanın kemiklerini kaynatarak, çok pahalıya satılan geleneksel bir ilaç yapmaya çalıştığı belirtildi.  Ağrı kesici olduğuna inanılan bu ilacın 100 gramı, yaklaşık 1000 dolara satılıyor. Restoran sahibi, kaplanın leşini yaklaşık 8 bin 500 dolara aldığını söyledi. Thanh'nın, 2007 yılında da aynı suçtan 18 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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