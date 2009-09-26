Vietnamda fırtına: 9 ölü 2 kayıp

Vietnam'ı etkisi altına alan fırtına ve yağış nedeniyle toplam 9 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.

Vietnamlı yetkililer, 25 turist ile 7 mürettebatın bulunduğu tur gemisinin sefere çıktığı limana geri döndüğü sırada fırtına sonucu battığını belirtti. Kazada, milliyetleri henüz belirlenemeyen 2 turist ile bir Vietnamlının boğularak öldüğünü, 1 Vietnamlının ise kaybolduğunu kaydeden yetkililer, diğer yolcuların Halong koyunda seyreden gemilerin mürettebatı tarafından kurtarıldığını ifade etti.

Ülkenin orta kesiminde, Nghe An kentinde de 2 balıkçı teknesinin kötü hava şartları nedeniyle batması sonucu 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin kaybolduğunu belirten yetkililer, yine aynı kentte bir akıntıyı geçmeye çalışan 2 erkeğin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini kaydetti.

Yetkililer, yine aynı kentte okullarına yürüyerek giden 3 kız öğrencinin, şiddetli yağışların zayıflattığı 3 metre uzunluğundaki bir duvarın üzerlerine yıkılması sonucu öldüğünü bildirdi.