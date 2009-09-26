T24 LogoT24 Logo
Dünya

Vietnamda fırtına: 9 ölü 2 kayıp

Vietnam'ı etkisi altına alan fırtına ve yağış nedeniyle toplam 9 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.

26 Eylül 2009 03:00

Vietnam'ı etkisi altına alan fırtına ve yağış nedeniyle toplam 9 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.

Vietnamlı yetkililer, 25 turist ile 7 mürettebatın bulunduğu tur gemisinin sefere çıktığı limana geri döndüğü sırada fırtına sonucu battığını belirtti. Kazada, milliyetleri henüz belirlenemeyen 2 turist ile bir Vietnamlının boğularak öldüğünü, 1 Vietnamlının ise kaybolduğunu kaydeden yetkililer, diğer yolcuların Halong koyunda seyreden gemilerin mürettebatı tarafından kurtarıldığını ifade etti.

Ülkenin orta kesiminde, Nghe An kentinde de 2 balıkçı teknesinin kötü hava şartları nedeniyle batması sonucu 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin kaybolduğunu belirten yetkililer, yine aynı kentte bir akıntıyı geçmeye çalışan 2 erkeğin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini kaydetti.

Yetkililer, yine aynı kentte okullarına yürüyerek giden 3 kız öğrencinin, şiddetli yağışların zayıflattığı 3 metre uzunluğundaki bir duvarın üzerlerine yıkılması sonucu öldüğünü bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24