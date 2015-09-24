Vietnam’da erotik sahnelere sınırlama teklifine tepki

Vietnamlı yetkililer yeni aldıkları karar ile filmlerdeki müstehcen sahneleri maksimum 5’er saniyeden toplam üç sahne olarak kısıtlama teklifi getirdi. Teklife film yapımcıları ve sinema severler tepki gösterdi.

Zete'de yer alan habere göre, Ulusal Film Ofisi yetkililerinin açıklamalarının ardından ünlü yönetmenler Nguyen Thanh ve Van Bui Tuan Dung filmlerdeki müstehcen sahnelerin süresine değil de sanatsal özelliğine bakılmasını önerdi.

Ulusal Film Ofisi başkanı Ngo Phuong Lan ise karar verilmeden önce toplumun yorumlarına göre kuralların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.